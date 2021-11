Marseille Hôtel C2 Bouches-du-Rhône, Marseille Les Mercredis du C2 x Jazz sur la Ville: Fapy Lafertin Quartet Hôtel C2 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

apy Lafertin, l’un des plus importants représentants de la musique de Django Reinhardt, né en Belgique, a commencé la guitare à l’âge de cinq ans. Dans les années 70, son groupe, le «Waso quartet», a fait revivre le style de Django. Il a joué avec des musiciens de jazz américains tels que Charlie Byrd, Al Casey, Scott Hamilton, Milt Hinton et Benny Waters. Ses deux albums mythiques «Swing guitars» et «Hungaria», enregistrés dans les années 90 avec un unique micro à ruban de 1938 qui permettait de retrouver le son du Hot Club de France, ont été réédités chez Jazzetal Records. Son amour de la musique l’a amené, entre autres, à jouer la guitare portugaise que l’on retrouve dans plusieurs plages de son dernier cd «Atlantico» . Ce concert unique à l’Hôtel C2 à Marseille, sera l’occasion de retrouvailles avec le clarinettiste Jean-François Bonnel. Line up: Fapy Lafertin : guitare Jean-François Bonnel : clarinette Olivier Lalauze : Contrebasse Philippe Guignier : Guitare *************************************** Réservations fortement conseillées 04.95.05.13.13 Pass sanitaire obligatoire

