Marseille

Hôtel C2, le mercredi 20 octobre à 20:00

« Sachez une bonne fois pour toute que je suis très gaie, timide aussi, et qu’il m’arrive même de tricoter… Je ne suis pas une tulipe noire, je ne suis pas un oiseau de proie, je ne suis pas désespérée du matin au soir, je ne suis pas dans les tentures noires, je ne suis pas une héroïne, je suis une femme qui chante. » Barbara De Chapeau bas à Vienne, de Gare de Lyon à Göttingen, en passant par quelques vieilles chansons chantées à l’Ecluse, Monique Hutter, accompagnée au piano par Philippe Rosengoltz, propose avec sa sensibilité et beaucoup de sincérité un florilège du répertoire de Barbara, de 1958 à 1973. Elle y insère quelques textes éclairant l’histoire de la longue dame brune pour chacune des chansons : « Je parle de moi dans toutes mes chansons…pour que j’écrive, il faut que je vive » dit-elle… Et chacune et chacun y trouvera peut-être un morceau de sa propre histoire… Pass sanitaire et masque obligatoires

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫♫♫ Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T20:00:00 2021-10-20T23:00:00

