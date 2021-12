Les Mercredis du C2 // Blue Duo Leloil & Clearfield Hôtel C2, 15 décembre 2021, Marseille.

Les Mercredis du C2 // Blue Duo Leloil & Clearfield

Hôtel C2, le mercredi 15 décembre à 20:00

Marseille – Chicago…ça pourrait être un axe de choix pour qui veut décrire deux des scènes musicales les plus foisonnantes qui soient, chacune à l’ombre d’un centre névralgique captant une grande partie de la lumière médiatique et culturelle de son pays. A Chicago, le pianiste trentenaire Rob Clearfield a lancé les bases d’une carrière qui l’amène à collaborer régulièrement avec Makaya McCraven, Marquis Hill, Patricia Barber, Itamar Borochov ou Caroline Davis. Le normand exilé en PACA Christophe LeLoiL promène depuis 20 ans la sonorité feutrée de sa trompette sur toutes les scènes d’Europe, aux côtés d’Archie Shepp, André Ceccarelli, Raphael Imbert ou Don Moye… Tous deux se sont trouvés à Marseille, par le truchement d’un réseau social. Bleu. Le répertoire mixe une sélection de quelques-unes des compositions réinventées pour l’occasion de deux leaders et compositeurs aguerris, et un choix de standards qu’ils affectionnent et déconstruisent avec maestria au fil du concert. *************************************** ♪ Line up Christophe Leloil : Trompette Rob Clearfield : Piano *************************************** Réservations fortement conseillées 04.95.05.13.13 Pass sanitaire et port du masque obligatoires

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫JAZZ♫

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T20:00:00 2021-12-15T23:00:00