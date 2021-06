Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Drôme, Montbrun-les-Bains Les mercredis du beffroi Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains

Les mercredis du beffroi, 7 juillet 2021, 20:00:00 – 22:00:00, Place du beffroi, Montbrun-les-Bains

Cockthème d’impro par la Cie Rêvolt: théâtre d’improvisation. Trois comédiens nous partagent leur imagination et leur spontanéité autour d’une impro. noonsiprod@gmail.com +33 6 08 30 83 03 dernière mise à jour : 2021-06-28 par

