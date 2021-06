Châtellerault Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Châtellerault, Vienne LES MERCREDIS D’ETE AU MUSEE Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

LES MERCREDIS D’ETE AU MUSEE Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie, 25 août 2021-25 août 2021, Châtellerault. LES MERCREDIS D’ETE AU MUSEE

Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie, le mercredi 25 août à 14:30

Cet été, le Grand Atelier, Musée d’art et d’industrie et un animateur scientifique de l’Espace Mendés France proposent des ateliers au jeune public. “Dis-moi, d’où viennent les ombres ?” A la fois scientifique et artistique cet atelier plonge les enfants dans un nouvel univers. Grâce aux expériences menées et en faisant appel à leur créativité, l’ombre n’aura plus aucun secret pour eux. (8 enfants maximum de 4 à 6 ans)

Atelier gratuit. Réservation obligatoire

ATELIER D’OMBRES Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T14:30:00 2021-08-25T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Adresse 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Châtellerault