Châtellerault Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Châtellerault, Vienne LES MERCREDIS D’ETE AU MUSEE Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

LES MERCREDIS D’ETE AU MUSEE Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie, 18 août 2021-18 août 2021, Châtellerault. LES MERCREDIS D’ETE AU MUSEE

Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie, le mercredi 18 août à 10:00

Cet été, le Grand Atelier, Musée d’art et d’industrie et un animateur scientifique de l’Espace Mendés France proposent des ateliers au jeune public. Le mercredi 18 août 2021 de 10h00 à 12h00 : « Comment marche l’éclairage d’une voiture ? » (10 enfants maximum de 8 à 12 ans)

Atelier gratuit. Réservation obligatoire

Atelier mécanique Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Adresse 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Châtellerault