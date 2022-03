Les mercredis des Tout-Petits Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Jouer avec les feuilles, sentir la mousse des arbres sous ses doigts… cette animation réservée aux plus jeunes est une vraie découverte sensorielle de la nature. Les animateurs nature de la MEL vous donnent rendez-pour un moment d’immersion nature d’une heure. Sous le regard bienveillant d’un parent ou d’un grand-parent, les tout petits saliront à coup sûr leurs petites mains… Public: de 0 à 3 ans **Nombre de place limité à 10 enfants, uniquement sur inscription** **Protocole sanitaire** Mesures sanitaires conformes aux mesures gouvernementales du moment. **Plus de renseignements** 03 20 63 11 26 ou [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

Gratuit, sur réservation

Jouer avec les feuilles, sentir la mousse des arbres sous ses doigts… cette animation est une vraie découverte sensorielle de la nature, les tout petits saliront à coup sûr leurs petites mains… Relais Nature du Val de Marque Villeneuve d’Ascq – Ferme du Héron, chemin de la ferme Lenglet Villeneuve-d’Ascq Nord

2022-06-08T10:30:00 2022-06-08T11:30:00

