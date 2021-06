Don parking du cimetière,rue Abbé Dubus Don, Nord Les mercredis des tout-petits parking du cimetière,rue Abbé Dubus Don Catégories d’évènement: Don

Les mercredis des tout-petits

parking du cimetière,rue Abbé Dubus, le mercredi 23 juin 2021, Don

10:30

Les animateurs nature des Espaces Naturels de la MEL vous donnent rendez-vous à Don, pour des activités 100% nature pour les tout-petits de 1 à 3 ans, accompagnés d’un (ou deux) parents, grands-parents… Une animation gratuite mais sur inscription. Accompagnés de papa, maman, papi ou mamie… nous pataugerons dans la boue, cajolerons la mousse des arbres ou prendrons un véritable bain de feuilles. Bien d’autres surprises vous attendent… **Rendez-vous à 10h30 à Don.** **Animation gratuite sur inscription par mail à** [**[animationnature@lillemetropole.fr](mailto:animationnature@lillemetropole.fr)**](mailto:animationnature@lillemetropole.fr) **ou par téléphone 03.20.21.37.88** 2 groupes de 9 personnes maxi (enfants ET parents compris) Conformément aux décisions préfectorales: Port du masque est obligatoire en extérieur dès l’âge de 11 ans et recommandé pour les enfants entre 6 et 10 ans. Il est obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos. Seuls sont autorisés les masques chirurgicaux ou les masques « grand public » de catégorie 1. Les masques « faits maison » ne sont pas acceptés.

Gratuit sur inscription animationnature@lillemetropole.fr

Pour bien commencer la matinée, quoi de mieux qu'un éveil sensoriel pour les 1 – 3 ans avec une grande bouffée de nature !

2021-06-23T10:30:00 2021-06-23T11:30:00

