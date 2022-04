Les mercredis des maraiches Square des Maraîches Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les mercredis des maraiches Square des Maraîches, 15 juin 2022, Nantes. 2022-06-15

Horaire : 10:00 17:00

Gratuit : non Le centre socioculturel du Perray vous invite à son nouvel événement : les mercredis des maraiches. Une fois par mois, le square des Maraichers tiendra des animations, des découvertes sportives, des ateliers et des jeux. Avis aux habitant.es, les animations sont accessibles de 0 à 99 ans ! Venez en famille ! Square des Maraîches adresse1} Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr 02 40 49 74 69

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Square des Maraîches Adresse Rue de la Haluchère Ville Nantes lieuville Square des Maraîches Nantes Departement Loire-Atlantique

Square des Maraîches Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Les mercredis des maraiches Square des Maraîches 2022-06-15 was last modified: by Les mercredis des maraiches Square des Maraîches Square des Maraîches 15 juin 2022 Nantes Square des Maraîches Nantes

Nantes Loire-Atlantique