Les mercredis des arts graphiques Pau, 13 avril 2022, Pau.

Les mercredis des arts graphiques Pau

2022-04-13 – 2022-04-13

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 7 Quelques manuscrits du fonds du château de Pau

Le musée national conserve un fonds réduit et précieux de manuscrits du XVe au XXe siècle. La place de cet ensemble

dans les collections est centrale et les rapports avec les autres domaines des arts graphiques sont multiples.

une exploration des techniques, des décors et des usages sera proposée lors de cette séance.

+33 5 59 82 38 02

château de pau

Pau

