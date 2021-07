Sarp Sarp Hautes-Pyrénées, Sarp Les mercredis de Sarp – Balade pieds nus Sarp Sarp Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Sarp

Les mercredis de Sarp – Balade pieds nus Sarp, 18 août 2021-18 août 2021, Sarp. Les mercredis de Sarp – Balade pieds nus 2021-08-18 14:30:00 – 2021-08-18 16:30:00 à la salle des fêtes SARP

Sarp Hautes-Pyrénées Venez jouer au va-nu-pieds sur le sentier de Sarp. Vous serez surpris de l’agilité que la marche pieds nus vous procurera et de la concentration que cette activité nécessite ! Prévoir : sandales ou tongs

Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes de SARP. Inscriptions gratuites mais obligatoires. Nombre de places limitées. Animations réalisées par le Bureau Montagne des Nestes. bureaumontagnenestes@gmail.com +33 7 82 47 24 44 http://www.bureaumontagnenestes.com/ dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d'évènement: Hautes-Pyrénées, Sarp Lieu Sarp Adresse à la salle des fêtes SARP Ville Sarp