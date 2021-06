Royat Royat Puy-de-Dôme, Royat Les mercredis de Royat Chamalières – Un quartier thermal Belle Epoque Royat Royat Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Royat

Les mercredis de Royat Chamalières – Un quartier thermal Belle Epoque Royat, 30 juin 2021-30 juin 2021, Royat. Les mercredis de Royat Chamalières – Un quartier thermal Belle Epoque 2021-06-30 17:00:00 – 2021-06-30 Clermont Auvergne Tourisme – Bureau de Royat-Chamalières 1 avenue Auguste Rouzaud

Royat Puy-de-Dôme Royat EUR En 1844, l’abbé Védrine découvre la Grande Source, véritable or bleu de la future station thermale. royat@clermontauvergnetourisme.com +33 4 73 29 74 70 dernière mise à jour : 2021-06-24 par Clermont Auvergne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Royat Étiquettes évènement : Autres Lieu Royat Adresse Clermont Auvergne Tourisme - Bureau de Royat-Chamalières 1 avenue Auguste Rouzaud Ville Royat lieuville 45.76719#3.05572