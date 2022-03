Les mercredis de l’impro Place de la mairie 56130 Ferel Ferel Catégories d’évènement: Ferel

Soirée improvisée dans notre nouveau lieu de rendez-vous mensuel ! Des Guests, des surprises, des pizzas et un bar pour s’hydrater ! Entrée libre au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T20:00:00 2022-03-30T06:00:00;2022-04-28T20:00:00 2022-04-28T06:00:00;2022-05-25T20:00:00 2022-05-25T06:00:00;2022-06-29T20:00:00 2022-06-29T06:00:00

