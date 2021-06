Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault, Villeneuve-lès-Maguelone LES MERCREDIS DE L’ÉTÉ – SALINES DE VILLENEUVE Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Catégories d’évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault Villeneuve-lès-Maguelone Ne manquez pas les mercredis de l’été aux Salines de Villeneuve-lès-Maguelone ! Au programme:

mercredi 07/07 – les Trésors du Lido

Entre mer et lagunes, partez à la découverte des trésors du lido de Pierre Blanche, vous y découvrirez une faune et une flore exceptionnelle, typiques de ces milieux dunaires – à partir de 08h30 – 5€/personne gratuit pour les moins de 5 ans mercredi 21/07 – Des Salines vers les étoiles !

Venez vous balader dans le ciel des constellations en constellation. Vous vous laisserez porter par les contes et légendes des différentes civilisations. – à partir de 20h – 5€/personne gratuit pour les moins de 5 ans mercredi 11 /08 – les petits métiers de la pêche

Partez à la rencontre des pêcheurs des lagunes pour découvrir les métiers de la pêche et découvrir toutes les richesses de nos étangs – A partir de 8h – 5€/personne – gratuit moins de 5 ans mercredi 25/08 – la nuit des chauves-souris

