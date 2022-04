Les mercredis de l’été Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier Doubs Pontarlier Organisée par la Piscine Municipale Georges Cuinet.

Après-midis récréatifs à destinaton des enfants et pré-adolescents durant la période estivale avec accès au solarium : structure gonflable aquatique, ventre-glisse, jardin aquatique… piscine.municipale@ville-pontarlier.com +33 3 81 39 25 61 http://www.ville-pontarlier.fr/ Organisée par la Piscine Municipale Georges Cuinet.

Après-midis récréatifs à destinaton des enfants et pré-adolescents durant la période estivale avec accès au solarium : structure gonflable aquatique, ventre-glisse, jardin aquatique…

