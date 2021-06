Les mercredis de l’été : « Les péripéties du roi Balbec » Ouistreham, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Ouistreham.

Les mercredis de l’été : « Les péripéties du roi Balbec » 2021-07-07 – 2021-07-07 Parking du Stade P. Kieffer 65 Avenue Général Leclerc

Ouistreham Calvados

Les péripéties du roi Balbec : À cette époque, la Normandie avait un roi. Un roi généreux, drôle et très aimé de ces concitoyens, c’était le roi Balbec. Malheureusement, la vie du roi Balbec n’est pas un long fleuve tranquille… Entre la construction de son château, la création du baptême Normand (au camembert) et une révolution menée par le peuple… Venez découvrir des contes (presque) traditionnels, pour petits et grands. Des histoires déjantées, drôles, musicales et (très) participatives.

Source : Mr Charly

dernière mise à jour : 2021-06-17 par