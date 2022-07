« Les mercredis de l’été » : jeux de société

« Les mercredis de l'été » : jeux de société



2022-08-24 13:30:00 – 2022-08-24 17:00:00 Chaque mercredi en juillet et août, le centre d’information au public de la Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire vous propose des activités ouvertes à tous. Le mercredi 24 août profitez d’un atelier de jeux de société.

