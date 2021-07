Saint-Martin-du-Vieux-Bellême Saint-Martin-du-Vieux-Bellême Orne, Saint-Martin-du-Vieux-Bellême « Les mercredis de l’été ». Déplacez-vous en CALÈCHE avec des PERCHERONS à BELLÊME. Saint-Martin-du-Vieux-Bellême Saint-Martin-du-Vieux-Bellême Catégories d’évènement: Orne

Saint-Martin-du-Vieux-Bellême

« Les mercredis de l’été ». Déplacez-vous en CALÈCHE avec des PERCHERONS à BELLÊME. Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Saint-Martin-du-Vieux-Bellême. « Les mercredis de l’été ». Déplacez-vous en CALÈCHE avec des PERCHERONS à BELLÊME. 2021-07-07 – 2021-07-07

Bellême Attelages propose de vous emmener à bord d'une voiture hippomobile, de tourisme ou d'époque, à la découverte du Château du Tertre, « Maison des illustres ». Départ à 15h et retour à 18h à la Maladrerie-Saint Martin du Vieux Bellême. Sur réservation 1 semaine avant la date. Pour 2 à 5 Passagers max. Selon la voiture choisie, Forfaits à partir de 90€ pour 1 à 2 passagers adultes, 120€ pour 3 à 5 passagers adultes. Gratuit pour les enfants accompagnés de 2 adultes. Des droits d'entrée,6,50 € minimum par passager adulte, sont à payer directement aux propriétaires (non inclus dans les tarifs ci-dessus) pour chaque visite des lieux. Gestes barrières à appliquer sur place

