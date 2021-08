Ouistreham Ouistreham Calvados, Ouistreham Les mercredis de l’été : »Contes et Légendes du Moyen-Age » Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Les mercredis de l’été : »Contes et Légendes du Moyen-Age » Ouistreham, 25 août 2021, Ouistreham. Les mercredis de l’été : »Contes et Légendes du Moyen-Age » 2021-08-25 18:30:00 18:30:00 – 2021-08-25

Ouistreham Calvados Ouistreham Venez assister en famille au spectacle d’art de rue « Contes et Légendes du Moyen-Age » présenté par les spécialistes de la médiation culturelle Touches d’Histoire.

« Nous mettons notre expérience et notre créativité à votre service, entre arts, jeu théâtral, connaissances pédagogiques et historiques. Nous sommes au service de tous les publics pour que découverte rime avec plaisir ! »

Source : Touches d’Histoire

info@ville-ouistreham.fr +33 2 31 97 73 25 https://ouistreham-rivabella.fr/

