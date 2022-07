« Les mercredis de l’été » : atelier construction d’objets électroniques

« Les mercredis de l'été » : atelier construction d'objets électroniques



2022-07-27 13:30:00 – 2022-07-27 17:30:00 Chaque mercredi en juillet et août, le centre d’information au public de la Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire vous propose des activités ouvertes à tous. Le mercredi 27 juillet profitez d’un atelier de construction d’objets électroniques.

Venez apprendre à construire divers objets électroniques et repartez avec votre création. À partir de 8 ans. Sur inscription. « Les mercredis de l’été »

