Béziers Hérault Pour les 11èmes mercredis de l’été en l’église Saint-Jacques, la Pastorale du Tourisme de Béziers organise un concert sur les œuvres de Gioacchino Rossini, par le petit choeur d’Occitanie.

Le concert sera suivi par une séance de méditation chantée et priée de 30 minutes.

dernière mise à jour : 2021-06-09

