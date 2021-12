Plougourvest Plougourvest Finistère, Plougourvest Les Mercredis de l’Équipôle : ateliers enfants Plougourvest Plougourvest Catégories d’évènement: Finistère

Plougourvest Finistère Plougourvest Un mercredi par mois, l’Équipôle du Pays de Landivisiau proposera aux enfants des ateliers en lien avec l’activité du site : les chevaux ! ATELIER 1 : fabrication d’un cheval-bâton

Avec le Chapelecteur.

Quel enfant n’a jamais mimé une cavalcade, un bâton en guise de cheval ?

Les enfants vont fabriquer un vrai cheval-bâton à partir de matériaux de récupération. ATELIER 2 : travail du cuir

Avec MaiwK Sellier.

A partir de 6 ans.

Les enfants découvriront ce qu’est le cuir et les outils utilisés pour le travailler.

Ils apprendront quelques techniques en confectionnant eux-mêmes de petits objets personnalisés à leur goût. ATELIER 3 : médiation équine

Avec Ar Kezeg Bihan.

Les enfants effectueront le pansage d’un poney afin de prendre contact avec lui, puis ils exécuteront différents parcours à pied.

En fin de séance, un temps sera laissé aux enfants pour câliner et caresser le poney. – Tarif : 7 € par atelier

– Choix entre 3 ateliers

– 1h30 chacun

