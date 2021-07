Saint-Denis Unité d'archéologie Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Les mercredis de l’archéologie – Mercredi 18 août – 14h30/16h Unité d’archéologie Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Pour les enfants de 8 à 12 ans des ateliers et des visites pour découvrir la ville, observer des objets archéologiques et expérimenter des techniques. Mercredi 18 août – 14h30/16h Le costume médieval Découvrez les modes vestimentaires du début du Moyen Age à travers l’archéologie. A la fin de l’atelier, vous confectionnerez une fibule (broche) en vous inspirant des modèles découverts à Saint-Denis !

Renseignement et réservations au 01 83 72 23 28/29 ou sur action.culturelle.archeologie@ville-saint-denis.fr Réservation minimun 48 heures avant l’atelier. Les ateliers sont gratuits

Pour les enfants de 8 à 12 ans des ateliers et des visites pour découvrir la ville, observer des objets archéologiques et expérimenter des techniques. Unité d'archéologie 8, rue Franciade – Saint-Denis

2021-08-19T14:30:00 2021-08-19T16:00:00

