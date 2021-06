Les Mercredis de La Roche Aux Fées – Place au cirque Essé, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Essé.

Les Mercredis de La Roche Aux Fées – Place au cirque 2021-07-28 17:30:00 – 2021-07-28 22:00:00

Essé Ille-et-Vilaine Essé

Chaque été, vivez une expérience festive pendant 3 mercredis !

Les 28 juillet, 4 et 11 août, des animations riches et variées vous attendent dans le magnifique cadre qu’est la Roche aux Fées : balade, marché et spectacle, il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

Sans oublier, l’apéro-concert qui vous accompagne sur le marché pour une ambiance musicale et conviviale !

Chaque mercredi, 3 thématiques et 3 temps forts (sur réservation) :

• 17h30 ou 18h – Numéro de Jonglerieavec Nicolas Fonseca :Faisons ensemble un voyage à l’intérieur de ma maison, parcourons chacune de mes pièces où les objets inspirent et expirent autant que moi et vous. Suspendons notre scepticisme et laissons-nous emporter ailleurs, par le pouvoir de ces objets sur notre destin.

Numéro Homeavec Chloé Lacire : Femme animal qui cherche sa réalité naturelle.Un retour aux sources, vital pour cet être devenue femme pour la société.dans ses propres pièges pour savourer sa libération.

• A partir de 19h – Marché de pays avec Vents de Cirque et initiation aux arts du cirque : Composez votre menu gourmand au marché de producteurs locaux dans une atmosphère musicale.

• Apéro-concert : Du Monde Au Balcon (Chanson swing)

Les voix, celles que l’on imbrique et que l’on mêle. Au nombre de trois, elles rendent hom-mage, à Claude Nougaro. Une ambiance swing et festive autour de ce maestro de la chanson française.

• 21h – Spectacle nocturne La Volonté des cuisses par le Collectif Pourquoi Pas

Un piano et quatre artistes de cirque. À la base les portés acrobatiques. Ça jongle aussi : avec les notes, avec les balles, avec les mots et les surprises. Ce sera bien un spectacle vivant, un spectacle de rue où chutes et culbutes révéleront les cabossé.es que nous sommes.

tourisme@rafcom.bzh http://tourisme.rafcom.bzh/

