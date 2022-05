Les Mercredis de La Roche Aux Fées – Place au cirque

Les Mercredis de La Roche Aux Fées – Place au cirque, 27 juillet 2022, . Les Mercredis de La Roche Aux Fées – Place au cirque

2022-07-27 17:30:00 – 2022-07-27 22:00:00 Soirée organisée avec l’association Vents de Cirque de Janzé

Balade par les élèves de Vents de Cirque

Marché : initiation aux arts du cirques

Apéro-concert : Warwari (musiques traditionnelles d’Amérique)

Spectacle INO de la CIE L : Sept ?lles, ça ne pèse pas lourd dans ce monde. Alors on a pensé : “ Mais si on les empile ? ” tourisme@rafcom.bzh http://tourisme.rafcom.bzh/ Soirée organisée avec l’association Vents de Cirque de Janzé

