Les Mercredis de La Roche Aux Fées – Illusionisme, 10 août 2022, .

Les Mercredis de La Roche Aux Fées – Illusionisme

2022-08-10 17:30:00 – 2022-08-10 22:00:00

Balade : Le Mâle Adroit – Ari Dorion : A la fois jongleur, manipulateur et rigoleur, il séduira aussi bien les petits que les grands !

Le mentaliste –Strobineler : Quand vous passerez près de lui, évitez de penser à quoi que ce soit. Sinon il se fera un plaisir de lire en vous…

Marché toute une illusion : Le manège sans fil de Léo Paul est une ménagerie bricolée faite d’objets de récupération, et surtout un bestiaire mécanique pour les enfants de 8 mois à 6, 7, 8….10 ans,

Maquillage Sac à Malices.

Apéro-Concert : Duo Denis-Vrigneau (musiques du monde)

Spectacle : Monsieur PIF – Le SAÂDIKH CIE du Bazar Savant

Monsieur Pif est un clown. Il est seul, nomade, a` la recherche des rencontres et des petits bonheurs. Parfois, il re^ve de la vie des autres… Cette fois-ci, il devient “LE SAA^DIKH”.

tourisme@rafcom.bzh http://www.tourisme.rafcom.bzh/

