Essé Ille-et-Vilaine Essé Un mercredi sous le signe de la cuisine, conté, ou montré !

Balades: Les trois oranges – Yann Quéré :

Marché de pain : atelier pain avec Fagot et froment

Apéro-concert : Sweet Kuhn (musiques actuelles)

Spectacle: La cuisine – Cie Maboul Distorsion

L’un est le patron sadique et l’autre est le bon à rien. De coups de fouet en coups de couteau la situation tourne au vinaigre… tourisme@rafcom.bzh http://www.tourisme.rafcom.bzh/ Un mercredi sous le signe de la cuisine, conté, ou montré !

Essé

