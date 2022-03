Les mercredis de la recyclerie Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon

Les mercredis de la recyclerie Le Chambon-sur-Lignon, 15 juin 2022, Le Chambon-sur-Lignon. Les mercredis de la recyclerie ZA Les Lebreyres Armée du Salut Le Chambon-sur-Lignon

2022-06-15 – 2022-06-15 ZA Les Lebreyres Armée du Salut

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire Journée à thème avec des remises sur les prix des rayons.

Suivez-nous sur facebook ! ZA Les Lebreyres Armée du Salut Le Chambon-sur-Lignon

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Autres Lieu Le Chambon-sur-Lignon Adresse ZA Les Lebreyres Armée du Salut Ville Le Chambon-sur-Lignon lieuville ZA Les Lebreyres Armée du Salut Le Chambon-sur-Lignon Departement Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-chambon-sur-lignon/

Les mercredis de la recyclerie Le Chambon-sur-Lignon 2022-06-15 was last modified: by Les mercredis de la recyclerie Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon 15 juin 2022 Haute-Loire Le Chambon-sur-Lignon

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire