Les mercredis de la Pouponnière La pouponnière Lille, mercredi 10 avril 2024.

Les mercredis de la Pouponnière Atelier empreinte végétale Mercredi 10 avril, 14h30 La pouponnière sur inscription

Venez découvrir les différentes variétés de plantes du jardin de la Pouponnière en créant votre herbier réalisé en impressions végétales.

A partir de 6 ans – 10 personnes maximum -Les mineurs doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

Un mercredi par mois, un atelier créatif vous est proposé en lien avec

l’exposition ou la résidence en cours. Le temps d’une après-midi, venez vous

initier à une pratique artistique dans notre espace dédié.

La pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France pouponniere@mairie-lille.fr Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s'inscrit la Pouponnière. Venez participer à la création d'un nouvel espace de pratique et d'échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit