Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Les Mercredis de la Pelote Basque Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie

Les Mercredis de la Pelote Basque Oloron-Sainte-Marie, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Oloron-Sainte-Marie. Les Mercredis de la Pelote Basque 2021-07-14 – 2021-07-14 Fronton Municipal 1 Allée du Fronton

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Des joueurs du Pilotari Club Oloronais proposent une démonstration du jeu de pelote basque. L’exposition permanente (visite guidée) vous invite à découvrir l’histoire de la pelote basque, photos, disciplines et instruments. Des joueurs du Pilotari Club Oloronais proposent une démonstration du jeu de pelote basque. L’exposition permanente (visite guidée) vous invite à découvrir l’histoire de la pelote basque, photos, disciplines et instruments. Des joueurs du Pilotari Club Oloronais proposent une démonstration du jeu de pelote basque. L’exposition permanente (visite guidée) vous invite à découvrir l’histoire de la pelote basque, photos, disciplines et instruments. Pilotari club oloronais dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Fronton Municipal 1 Allée du Fronton Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville 43.18761#-0.6134