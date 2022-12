LES MERCREDIS DE LA LUDOTHÈQUE Servian Servian Servian Catégories d’évènement: Hérault

Servian

LES MERCREDIS DE LA LUDOTHÈQUE Servian, 11 janvier 2023, Servian Servian. LES MERCREDIS DE LA LUDOTHÈQUE 13 place du marché Servian Hérault

2023-01-11 14:00:00 – 2023-01-11 16:00:00 Servian

Hérault Servian A destination des enfants à partir de 6 ans.

Gratuit, sur inscription. A destination des enfants à partir de 6 ans.

Gratuit, sur inscription. bibliotheque@ville-servian.fr +33 4 67 39 19 07 servian

Servian

dernière mise à jour : 2022-12-12 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Servian Autres Lieu Servian Adresse 13 place du marché Servian Hérault Ville Servian Servian lieuville Servian Departement Hérault

Servian Servian Servian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/servian-servian/

LES MERCREDIS DE LA LUDOTHÈQUE Servian 2023-01-11 was last modified: by LES MERCREDIS DE LA LUDOTHÈQUE Servian Servian 11 janvier 2023 13 place du marché Servian Hérault Servian Hérault Hérault Servian

Servian Servian Hérault