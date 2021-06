Les mercredis de la chapelle Pol Plounéour-Brignogan-plages, 11 août 2021-11 août 2021, Plounéour-Brignogan-plages.

Les mercredis de la chapelle Pol 2021-08-11 – 2021-08-11

Plounéour-Brignogan-plages Finistère Plounéour-Brignogan-plages

Le Banquet Céleste avec Marie Rouquié Simon Pierre au violon, Julien Barre au violoncelle , Kevin Manent au clavecin et Damien Guillon, contre-ténor. Au programme : « Les Nations revisitées ». Sonates en trio et Œuvres de Couperin, Corelli, Purcell et CPE Bach

Concert à 18h et à 20h.

festivalchapellepol@gmail.com +33 2 29 61 13 60 http://festivalchapellepol.com/

