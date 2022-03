Les Mercredis de la Chapelle Pol : Ouverture du festival Plounéour-Brignogan-plages, 27 mai 2022, Plounéour-Brignogan-plages.

Les Mercredis de la Chapelle Pol : Ouverture du festival Plounéour-Brignogan-plages

2022-05-27 18:00:00 – 2022-05-28 19:00:00

Plounéour-Brignogan-plages Finistère Plounéour-Brignogan-plages

• Portes ouvertes de la chapelle Pol de 14h à 17h avec une visite guidée à 15h.

• Deux concerts de musique classique pour l’ouverture du festival de l’été, à 18h et 19h .

– le quintette avec piano en fa mineur op 14 de César Franck par Florence Pavie au piano, Patricia Reibaud et Annie Gouronnec au violon, Béatrice Carême à l’alto et Aldo Ripoche au violoncelle

– le deuxième mouvement du quintette de Schumann.

45 minutes de musique suivies de 15 minutes d’échanges avec les artistes.

festivalchapellepol@gmail.com http://festivalchapellepol.com/

• Portes ouvertes de la chapelle Pol de 14h à 17h avec une visite guidée à 15h.

• Deux concerts de musique classique pour l’ouverture du festival de l’été, à 18h et 19h .

– le quintette avec piano en fa mineur op 14 de César Franck par Florence Pavie au piano, Patricia Reibaud et Annie Gouronnec au violon, Béatrice Carême à l’alto et Aldo Ripoche au violoncelle

– le deuxième mouvement du quintette de Schumann.

45 minutes de musique suivies de 15 minutes d’échanges avec les artistes.

Plounéour-Brignogan-plages

dernière mise à jour : 2022-03-28 par