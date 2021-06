Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Les mercredis de la bibliothèque Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les mercredis de la bibliothèque Cité des Sciences et de l’Industrie, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris. Les mercredis de la bibliothèque

le mercredi 30 juin à Cité des Sciences et de l’Industrie

Chaque mercredi, à partir de 15h, la bibliothèque vous accueille et vous propose des lectures, des jeux, des petits ateliers encadrés, ou des activités d’éveil sur les sciences.

Rendez-vous à l’Espace jeunesse de la bibliothèque, niveau 0.

Les mercredis, à partir de 15h.

Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles.

, **Batiment**: Niveau 0-Bibliothèque jeunesse **Activités**: Activités et animations [En savoir plus](https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/enfants-familles/activites/les-mercredis-de-la-bibliotheque/)

gratuit

15h-16h [ATELIER] Tour à tour des lectures, des séances de jeux, des petits ateliers encadrés, ou des activités d’éveil sur les sciences pour vos enfants, en accès libre et gratuit. Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T15:00:00 2021-06-30T16:00:00;2021-06-30T15:00:00 2021-06-30T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Cité des Sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des Sciences et de l'Industrie Paris