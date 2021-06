Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Aude, Lézignan-Corbières LES MERCREDIS DE GRAND MOULIN Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Catégories d’évènement: Aude

LES MERCREDIS DE GRAND MOULIN 2021-07-07 19:30:00 – 2021-07-07 23:30:00 RN 113 6 avenue Galiéni

Lézignan-Corbières Aude

Lézignan-Corbières Aude Lézignan-Corbières 10 EUR Bonne nouvelle ! Les fameux repas de Grand Moulin sont de retour mais pour cet été 2021 c’est désormais : les Mercredis soir !

Nous espérons vous revoir dans une ambiance chaleureuse et unique. Tous les mercredis*

de juillet et août, à partir de 19h30, découvrez un menu différent. Sur place, on partage, on refait le monde, on fait de nouvelles rencontres, autour des vins du Château Grand Moulin. contact@chateaugrandmouin.com +33 4 68 27 40 80 dernière mise à jour : 2021-06-25 par A.D.T. de l’Aude / Pays Touristique Corbières-Minervois

