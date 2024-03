Les Mercredis Créatifs Place Jean Jaurès Hauts de Bienne, mercredi 10 avril 2024.

Les Mercredis Créatifs Place Jean Jaurès Hauts de Bienne Jura

Les Mercredis Créatifs

Tous les mercredis des vacances de 14h30 à 16h30, expérimentez des techniques et participez à un moment créatif dans la salle pédagogique du musée.

Atelier « Tissage-Paysage » le 10 avril Inspire-toi des montagnes jurassiennes ou d’un autre paysage de ton choix, et expérimente la technique du tissage pour créer une toile colorée en laine.

Atelier « Papier découpé » le 17 avril Grâce à la magie du papier découpé, exerce ta patience et ta concentration, et crée de merveilleux tableaux délicats et poétiques !

Atelier « Temps d’Estampe » le 24 avril Expérimente la gravure sur linoléum muni(e) d’une gouge, d’encre et de papier, tu vas pouvoir créer puis imprimer ta propre estampe ! 4 4 EUR.

Début : 2024-04-10 14:30:00

fin : 2024-04-24 16:30:00

Place Jean Jaurès Musée de la Lunette

Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté accueilmusee@mairie-morez.fr

