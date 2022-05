Les mercredis buissonniers Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha

Les mercredis buissonniers Plouha, 4 mai 2022, Plouha. Les mercredis buissonniers Eco-lieu La Fermette 41, rue de la Corderie Plouha

2022-05-04 – 2022-05-04 Eco-lieu La Fermette 41, rue de la Corderie

Plouha Côtes d’Armor 3h pour les 6-11 ans pour découvrir, observer, créer, imaginer, s’émerveiller… en s’inspirant de la nature : chaque séance est différente !

Intervenante : Séverine Rouvrais, animatrice nature expérimentée auprès du jeune public.

Sur inscription, 6 places par séance. florence@lafermette-plouha.bzh +33 6 08 74 51 19 http://lafermette-plouha.bzh/ 3h pour les 6-11 ans pour découvrir, observer, créer, imaginer, s’émerveiller… en s’inspirant de la nature : chaque séance est différente !

Intervenante : Séverine Rouvrais, animatrice nature expérimentée auprès du jeune public.

Sur inscription, 6 places par séance. Eco-lieu La Fermette 41, rue de la Corderie Plouha

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouha Autres Lieu Plouha Adresse Eco-lieu La Fermette 41, rue de la Corderie Ville Plouha lieuville Eco-lieu La Fermette 41, rue de la Corderie Plouha Departement Côtes d'Armor

Plouha Plouha Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouha/

Les mercredis buissonniers Plouha 2022-05-04 was last modified: by Les mercredis buissonniers Plouha Plouha 4 mai 2022 Côtes-d’Armor Plouha

Plouha Côtes d'Armor