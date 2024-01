LES MERCREDIS AUX LAKAS Rue Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer, mercredi 14 août 2024.

Les jours de la semaine préférés à La Plaine-sur-Mer sont…les mercredis aux Lakas!

Les mercredis aux Lakas sont une série de concerts gratuits organisés par la Mairie de La Plaine-sur-Mer. Ils se déroulent tous les mercredis soirs de l’été, de juillet à août, dans le Jardin des Lakas, un parc situé dans le bourg de la commune.

Sur les artistes et la musique

Les concerts sont ouverts à tous et proposent un large éventail de styles musicaux, de la chanson française au rock en passant par le jazz et la musique du monde. Les artistes invités sont souvent des groupes locaux ou régionaux, mais il arrive également que des artistes de renom viennent se produire.

Raison de venir

Les mercredis aux Lakas sont une occasion unique de découvrir de nouveaux artistes et de passer une soirée agréable en famille ou entre amis, dans un cadre idyllique.

Programme:

Le programme sera publié prochainement…

Infos pratiques:

des food trucks sont présents sur place pour se restaurer.

en cas de mauvais temps, les concerts sont déplacés à la salle des fêtes de La Plaine-sur-Mer

