LES MERCREDIS AUX LAKAS AVEC LA GAPETTE La Plaine-sur-Mer, 27 juillet 2022, La Plaine-sur-Mer.

LES MERCREDIS AUX LAKAS AVEC LA GAPETTE Rue Joseph Rousse Jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer

2022-07-27 21:00:00 – 2022-07-27 Rue Joseph Rousse Jardin des Lakas

La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Organisé par la commune. Déjà accueillis en 2016 à La Plaine-sur-Mer, les bretons de LA GAPETTE reviennent ! Forts de plus de 1000 concerts dans une dizaine de pays, et de beaux festivals (du Sziget Festival à Bobital en passant par le Montreux Jazz), LA GAPETTE sublime des textes citoyens, portés par une enveloppe musicale festive à la riche instrumentation, dans le sillage des Têtes Raides ou encore des Ogres de Barback, Tous liés de près ou de loin à l’univers du bistrot, les six membres du groupe n’hésitent pas à revêtir leur habit de “Barmanologue” et installent leur comptoir sur lequel ils servent humanité et générosité. Une ode au vivre ensemble qui porte néanmoins un regard lucide sur la société ! Un véritable moment de spectacle vivant qui met les valeurs humaines en première ligne !

Concert en plein-air.

Mercredis aux Lakas – Concert Chanson vivante

