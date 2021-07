LES MERCREDIS AUX LAKAS AVEC ATOU TREFLE La Plaine-sur-Mer, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, La Plaine-sur-Mer.

LES MERCREDIS AUX LAKAS AVEC ATOU TREFLE 2021-07-07 – 2021-07-07 Rue Joseph Rousse Jardin des Lakas

La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Entre rock et musique festive aux couleurs celtiques, Atou’trèfle est un groupe de scène. Depuis 6 ans, ils s’habituent, à travers leurs prestations scéniques, à attirer et à faire partager au public chaque fois plus nombreux leur bonne humeur communicative. Atou’trèfle se démarque par sa musique festive contagieuse sur fond de textes aux sujets variés.

Concert rock festif.

Sous réserve de modifications du fait de la crise sanitaire actuelle. Renseignements en mairie.

Mercredis aux Lakas – soirées organisées par la Mairie de la Plaine sur Mer avec ATOU TREFLE.

evenementiel@laplainesurmer.fr +33 2 40 21 50 14 http://www.laplainesurmer.fr/

