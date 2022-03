Les mercredis autour de l’art Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Faites découvrir à vos enfants des ateliers créatifs autour du dessin, des arts plastiques… * 09/03 : technique de la perspective : « illusions et créations » * 16/03 : technique des « jeux d’ombres » : Réalisation de dessins aux fusains et crayons. * 30/03 : sortie au pavillon blanc : visite des lieux et découverte de livres sur le thème des « mangas ». * 23/03 : Loto des enfants avec de nombreux lots à remporter * 06/04 : création page de mangas * 13/04 : grand jeu **Renseignements : **05 61 15 31 81 mc-en-jacca@mairie-colomiers.fr > [Cliquez ici pour télécharger le programme](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/user_upload/Agenda/Loupes-MC/LOUPE-MC-EN-JACCA.pdf) Horaires ——– 14h-17h30 **Détails sur le lieu**: Maison citoyenne En Jacca Maison citoyenne En Jacca Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

