LES MERCREDIS AU PAYS : SAFRAN DES HAUTS CANTONS DE L’HERAULT – 27 JUILLET 2022 La Tour-sur-Orb, 27 juillet 2022, La Tour-sur-Orb.

LES MERCREDIS AU PAYS : SAFRAN DES HAUTS CANTONS DE L’HERAULT – 27 JUILLET 2022 La Tour-sur-Orb

2022-07-27 – 2022-07-27

La Tour-sur-Orb Hérault La Tour-sur-Orb

SAFRAN des Hauts Cantons de l’Hérault – Sandrine et Christophe MARAVAL – LA TOUR SUR ORB

L’or rouge dans les hauts cantons – Mercredi 27 juillet 2022 – 17h30

L’histoire et visite de la Safranière

La petite histoire sur la Culture, cueillette et tri…

Découverte d’une Ruche d’observation et Petite activité Déterrer les bulbes

Dégustation des dérivés du Safran (Miels, Meringues, Confiture, Gelée, Sirop… )

Départ de l’Office de Tourisme Bédarieux Grand Orb

17 h 30 – durée 2 h 00 – gratuit

Places limitées – sur inscription 04 67 95 08 79

La Tour-sur-Orb

dernière mise à jour : 2022-05-06 par