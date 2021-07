La Tour-sur-Orb La Tour-sur-Orb Hérault, La Tour-sur-Orb LES MERCREDIS AU PAYS : QUELLE HISTOIRE CES POIS CHICHES DE CARLENCAS La Tour-sur-Orb La Tour-sur-Orb Catégories d’évènement: Hérault

La Tour-sur-Orb

LES MERCREDIS AU PAYS : QUELLE HISTOIRE CES POIS CHICHES DE CARLENCAS La Tour-sur-Orb, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, La Tour-sur-Orb. LES MERCREDIS AU PAYS : QUELLE HISTOIRE CES POIS CHICHES DE CARLENCAS 2021-07-21 – 2021-07-21

La Tour-sur-Orb Hérault Quelle Histoire ces Pois chiches de Carlencas !

Claude JEANJEAN – PEZENES LES MINES

Sur le plateau basaltique situé entre Bédarieux et le lac du Salagou, une Balade dans un champs de pois chiches vous sera proposé.

Dégustation d’une préparation très typique du producteur.

Départ de l’Office de Tourisme de Bédarieux Grand Orb

17 h 15 – durée 2 h – Gratuit dernière mise à jour : 2021-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, La Tour-sur-Orb Étiquettes évènement : Autres Lieu La Tour-sur-Orb Adresse Ville La Tour-sur-Orb lieuville 43.60621#3.26368