LES MERCREDIS AU PAYS : GAEC DE MONTAHUT – 20 JUILLET 2022 Dio-et-Valquières Dio-et-Valquières Catégories d’évènement: Dio-et-Valquières

Hérault

LES MERCREDIS AU PAYS : GAEC DE MONTAHUT – 20 JUILLET 2022 Dio-et-Valquières, 20 juillet 2022, Dio-et-Valquières. LES MERCREDIS AU PAYS : GAEC DE MONTAHUT – 20 JUILLET 2022 Dio-et-Valquières

2022-07-20 – 2022-07-20

Dio-et-Valquières Hérault Gaec de Montahut – Gilles DELMAS – VALQUIERES

Vie à la Ferme entourée de ses 600 Brebis !!!

Présentation de l’exploitation, Découverte des Lieux, et la Traite des brebis par petits groupe.

Dégustation de fromageons avec ses degrés affinages et le fameux Lait frais du Jour !!!

Départ de l’Office de Tourisme Bédarieux Grand Orb – (Parking du Vignal)

14 h 30 – durée 2 h – gratuit

Places limitées – sur inscription 04 67 95 08 79 Gaec de Montahut – Gilles DELMAS – VALQUIERES

Vie à la Ferme entourée de ses 600 Brebis !!!

Présentation de l’exploitation, Découverte des Lieux, et la Traite des brebis par petits groupe.

Dégustation de fromageons avec ses degrés affinages et le fameux Lait frais du Jour !!!

Départ de l’Office de Tourisme Bédarieux Grand Orb – Parking du Vignal)

14 h 30 – durée 2 h – gratuit Gaec de Montahut – Gilles DELMAS – VALQUIERES

Vie à la Ferme entourée de ses 600 Brebis !!!

Présentation de l’exploitation, Découverte des Lieux, et la Traite des brebis par petits groupe.

Dégustation de fromageons avec ses degrés affinages et le fameux Lait frais du Jour !!!

Départ de l’Office de Tourisme Bédarieux Grand Orb – (Parking du Vignal)

14 h 30 – durée 2 h – gratuit

Places limitées – sur inscription 04 67 95 08 79 Dio-et-Valquières

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Dio-et-Valquières, Hérault Autres Lieu Dio-et-Valquières Adresse Ville Dio-et-Valquières lieuville Dio-et-Valquières Departement Hérault

Dio-et-Valquières Dio-et-Valquières Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dio-et-valquieres/

LES MERCREDIS AU PAYS : GAEC DE MONTAHUT – 20 JUILLET 2022 Dio-et-Valquières 2022-07-20 was last modified: by LES MERCREDIS AU PAYS : GAEC DE MONTAHUT – 20 JUILLET 2022 Dio-et-Valquières Dio-et-Valquières 20 juillet 2022 Dio-et-Valquières Hérault

Dio-et-Valquières Hérault