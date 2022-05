LES MERCREDIS AU PAYS – DOMAINE DE POUZES – 13 JUILLET 2022 Pézènes-les-Mines, 13 juillet 2022, Pézènes-les-Mines.

2022-07-13 – 2022-07-13

Domaine de Pouzes – Sophie de CLCOK – PEZENES LES MINES – 9h30 nNouvelle ferme familiale en plantes aromatiques et médicinales AB. nLe quotidien de paysans artisans engagés, intégrée aux paysages et à la biodiversité locale, nos plantes sont cultivées toutes issues de la garrigue alentour. nNous commencerons par un petit parcours sur nos 5 hectares de champs alternant les parfums de la saison avec un atelier des senteurs en toute simplicité. nUn passage par notre grange séchoir et évoquerons aussi la distillation à la vapeur d’eau qui donne naissance à l’huile essentielle et à l’eau florale. nDégustation d’infusions glacées et fromages frais locaux aux herbes de Pouzes ! nDépart de l’Office de Tourisme de Bédarieux Grand Orb (Parking du Vignal) nDurée 2 h – gratuit

+33 4 67 95 08 79

