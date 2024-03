Les mercredis au jardin Jardins de La Verrerie Arles, mercredi 20 mars 2024.

Les mercredis au jardin Les jardins de la Verrerie seront ouverts chaque mercredi de 10h30 à 17h00 Mercredi 20 mars, 10h00 Jardins de La Verrerie Entrée libre

Les jardins de la Verrerie seront ouverts chaque mercredi de 10H30 à 17H00, l’occasion de venir lire un livre à l’ombre d’un arbre, dessiner, méditer, balader ou prendre le goûter avec vos enfants et petits-enfants, d’en apprendre d’avantage sur le jardin au naturel, de déposer votre composte, de participer à l’entretien des espaces pédagogiques ou d’adopter une butte pour y faire vos plantations…

Un pique-nique partagé a lieu chaque semaine à partir de 12H30, n’hésitez pas à apporter votre repas pour partager un moment convivial !

Jardins de La Verrerie Chemin de la verrerie, Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/destinationtierslieu/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/la.verrerie.tierslieu/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://laverreriearles.fr/blog-2/ »}]