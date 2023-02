Les mercredis ateliers cahier créatif – Hooome Espace hôme, 8 février 2023, Parentis-en-Born Parentis-en-Born.

Les mercredis ateliers cahier créatif – Hooome

114 Chemin de Jeanton Espace hôme Parentis-en-Born Landes Espace hôme 114 Chemin de Jeanton

2023-02-08 – 2023-02-08

Espace hôme 114 Chemin de Jeanton

Parentis-en-Born

Landes

Parentis-en-Born

EUR 15 15 Le Cahier Créatif (ou Art Journal) désigne un carnet dans lequel on exprime librement sa créativité de façon spontanée, avec les outils de son choix (couleur, mot, texture, dessin, collage,…)

Venez explorer l’expression de soi de manière créative, C’est un espace de jeu et de liberté où l’on peut tester des techniques, explorer une thématique, s’inspirer, et déposer nos émotions et tout ce qui nous passe par la tête, sans jugement, ni but.

Vous n’avez ni l’âme d’un poète, ni celle d’un peintre ? Détrompez vous et surprenez vous ! Et surtout rassurez vous, nul besoin d’aptitude particulière pour exprimer ses émotions dans la matière.

Les ateliers sont ouverts à tous, seul ou en famille (enfant bienvenu à partir de 8 ans accompagné).

Le matériel est sur place. Un cahier est offert lors de la première séance

Réservation via la billetterie en ligne ou dans les offices de tourisme.

