Les mercredis à la campagne

du mercredi 28 juillet au mercredi 25 août à Maison Rurale de l’Outre-Forêt

Au programme des mercredis : – A 10h, sur inscription préalable : randonnée familiale guidée autour de Kutzenhausen pour découvrir les paysages de l’Outre-Forêt avec présentation du village. – A midi, déjeuner paysan servi à la Maison Rurale, sur réservation préalable, places limitées. Prix du repas : 8€, hors boissons. Repas réservé aux participants à cette journée, munis d’un billet d’entrée, aux membres et aux abonnés. – A 14h, visites guidées de l’exposition temporaire « Vacances en tacot »* et de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt. – A 16h, animation autour du four à pain. Menus des mercredis : – 28 juillet : Galettes de céréales – légumes de saison et dessert (à confirmer). – 4 août : Soupe de légumes – Dàmpfnüdle, compote aux pommes et fruits au sirop. – 11 août : Quenelles de pommes de terre à l’ancienne et dessert. – 18 août : Salade de pommes de terre avec son accompagnement et dessert. – 25 août : Soupe de légumes – Dàmpfnüdle, compote aux pommes et fruits au sirop. Sans oublier l’exposition temporaire « Vacances en tacot », en place jusqu’au 12 septembre. Plus d’informations : [https://www.maison-rurale.fr/manifestation/mercredi-a-la-campagne/](https://www.maison-rurale.fr/manifestation/mercredi-a-la-campagne/)

Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement : 14€ / Pass famille : 14€

Tous les mercredis, du 28 juillet au 25 août, venez découvrir les paysages de l’Outre-Forêt, la vie rurale et les arts et traditions populaires de la région.

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen Bas-Rhin



