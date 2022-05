Les Menus Plaisirs – Concert de musique de chambre Square Trousseau Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les Menus Plaisirs – Concert de musique de chambre Square Trousseau, 12 juin 2022, Paris. Le dimanche 12 juin 2022

de 16h00 à 17h00

. gratuit

Dans le cadre de Kiosques en Fête, l’association parisienne Les Concerts Gais propose le concert de musique de chambre des Menus Plaisirs. Fondés à Paris en 2009, Les Concerts Gais sont une association à but non lucratif forte d’une soixantaine de membres portée par l’ambition de contribuer à la visibilité des identités LGBT+ grâce à la musique, principalement classique. Nous avons à cœur de proposer un espace sûr où chacun·e peut être soi-même, c’est pourquoi nous sommes fier·e·s de compter parmi nous des mélomanes de tous les horizons et de tous les âges, quel que soit leur niveau d’instrument ou de solfège. Deux programmes symphoniques et un programme de musique de chambre (les Menus Plaisirs) sont donnés en concert à Paris chaque année. N’hésitez pas à venir nous écouter, ou mieux : rejoignez-nous ! Square Trousseau 2 rue Antoine Vollon 75012 Paris Contact : +33666826728 enrico.castronovo@gmail.com https://www.facebook.com/LesConcertsGais/ https://www.facebook.com/LesConcertsGais/

Kiosque en Fêtes

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Square Trousseau Adresse 2 rue Antoine Vollon Ville Paris lieuville Square Trousseau Paris Departement Paris

Square Trousseau Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les Menus Plaisirs – Concert de musique de chambre Square Trousseau 2022-06-12 was last modified: by Les Menus Plaisirs – Concert de musique de chambre Square Trousseau Square Trousseau 12 juin 2022 Paris Square Trousseau Paris

Paris Paris