Les Méninges « Ose l’océan pour voir l’avenir en grand ! » Le malamok, 24 mai 2022, Larvor.

le mardi 24 mai à Le malamok

Après deux années d’absence, le Lycée Public Maritime du Guilvinec organise la 11ème édition des Méninges sur le thème « Ose l’océan pour voir l’avenir en grand ! » pour se questionner sur son orientation et découvrir les métiers et formations maritimes. Pour ce retour attendu, le lycée innove en proposant un format destiné aux collégiens et lycéens, en complément du colloque grand public. * Nouveauté – Les Méninges Juniors : Le lycée maritime ouvrira ses portes aux scolaires sous la forme d’ateliers participatifs : matelotage, simulateur de navigation … * Le Colloque « Ose l’océan pour voir l’avenir en grand ! » : Comme d’habitude, une grande place sera réservée aux jeunes du lycée au travers d’une conférence – discussion sur l’orientation, les métiers, les formations et les parcours. Viendront témoigner des lycéens, des enseignants et d’anciens élèves en activité sur la pêche, la mécanique marine, l’environnement marin et la formation au commerce (marine marchande).

Gratuit

Le malamok Rue de Méjou Bihan Larvor Finistère



2022-05-24T14:30:00 2022-05-24T16:00:00;2022-05-24T16:30:00 2022-05-24T18:00:00